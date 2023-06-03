В июне отменены четыре электрички между Тверью и Москвой

Пригородные поезда на участке Москва – Тверь будут ходить по изменённому расписанию с 5 по 30 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 по 30 июня меняется расписание движения некоторых пригородных поездов на участке Тверь-Москва, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).

Отменены следующие электрички:

№ 6712 (Москва-Тверь) отправлением в 13:20;

№ 7936 (Москва-Тверь) отправлением в 13:45;

№ 7927 (Тверь-Москва) отправлением в 09:57;

№ 6711 (Тверь-Москва) отправлением в 10:19.

Также отменяется электричка №6607 (Конаково ГРЭС - Москва) отправлением 10:15 - на участке Поварово-1-Москва.

В будние дни (5-8, 14-16, 19-23, 26-30 июня) пригородные поезда на участке Москва – Тверь будут ходить по изменённому расписанию. Интервалы движения поездов увеличены. С актуальным расписанием электричек можно познакомиться на сайте на сайте МТППК в разделе «Пассажирам». Также увидеть расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Изменения в расписании в МТППК объясняют продолжением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 - третей линии Московских центральных диаметров (система линий железнодорожного транспорта), планируемой к запуску в августе 2023 года.