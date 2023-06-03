Торжок Тверской области отмечает 884-ю годовщину первого летописного упоминания города

Торжок - один из старейших городов страны. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В первую субботу лета, 3 июня, Торжок празднует День города. Дата основания одного из старейших городов России точно не известна, поэтому Торжок отмечает сегодня 884-ю годовщину первого летописного упоминания города.

С праздником жителей Торжка поздравил губернатор Игорь Руденя.

«На протяжении столетий здесь жили и трудились выдающиеся государственные деятели и учёные, писатели и художники, искусные мастера и отважные воины, а также великие, всеми почитаемые святые. Это люди, которые прославляли нашу Родину, стремились сделать все, чтобы Россия была великой мировой державой. Сегодня жители города достойно продолжают традиции служения Отчизне, несут ответственность за развитие родной земли, вносят вклад в защиту и укрепление нашей страны», – говорится в поздравлении главы региона.

Торжественное открытие праздника состоится в 12:00 у городского ДК. В течение дня запланированы концерты, экскурсии и мастер-классы.

Торжок - один из старейших городов России, был основан на рубеже X-XI веков. Это город знаменитых золотошвей и ценнейшей исторической архитектуры. Напомним, архитектурные памятники Торжка и его окрестностей сейчас претендуют на включение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.