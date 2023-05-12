«Бриллианты российской короны»: Памятники архитектуры из Тверской области внесены в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ярчайший образец палладианства на русской земле - усадьба Знаменское-Раёк. Фото: http://viemusei.ru/Вадим Разумов

Усадьбы и храмы, возведённые в Тверской области гениальным архитектором Николаем Львовым, на пути к тому, чтобы быть признанными объектами мирового культурного наследия. Исторический центр Торжка и памятники усадебной архитектуры Львова внесены в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это, без преувеличения, победа. Первый, но глобальный шаг к тому, чтобы наше тверское достояние получило статус ценности мирового уровня.

О том большом труде, который предшествовал этому свершению, мы уже не раз писали. И вот, наконец, в Министерство культуры РФ было прислано письмо за подписью директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазара Элудну Ассомо. В письме мистер Ассомо с радостью сообщает: предварительный список от Российской Федерации обновлён - львовские памятник теперь в нём!

СВИДЕТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

О значении этого события «КП»-Тверь» побеседовала с федеральным экспертом высочайшего уровня - президентом Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президентом Российской академии художеств, ректором Московского архитектурного института, доктором искусствоведения, профессором Дмитрием Швидковским.

Дмитрий Швидковский состоит в совете Центра изучения Андреа Палладио в Виченце (Италия), в числе первых поддержал идею включения львовских памятников в Список ЮНЕСКО.

- Как только я узнал об этом решении, я испытал большую радость! Потому что памятники эти совершенно выдающиеся, - говорит Дмитрий Швидковский. - Это гордость не только Тверской области, но и всей страны. Эти памятники должны быть известны всему миру. Николай Львов - деятель, безусловно, мирового масштаба. Главное, что Львов, его личность, весь его круг (а это Державин, Боровиковский и другие) - это люди такого уровня и искусство такого высочайшего художественного качества, которые, возможно, являются наиболее ярким свидетельством российской цивилизации!

- Но сегодня обстановка с международными связями не так проста. Не помешает ли это дальнейшей работе?

- Конечно, сейчас всё стало сложнее из-за недоброжелательного отношения к русскому искусству. Но, вы знаете, всё-таки не все поддаются на эту враждебную пропаганду. Люди, особенно деятели культуры, во многих странах уже начали отходить от того шока, который на них произвела пропаганда. Хотя на них очень сильно воздействовали, буквально зомбировали. Но сейчас уже происходит откат в сторону нормального отношения. Нормального профессионального отношения к оценке наших действий и нашего достояния.

- Центр изучения АндреаПалладио в итальянской Виченце пристально интересуется памятниками архитектуры палладианца Николая Львова. Но складывается впечатление, что здесь, на родине этих памятников, они менее интересны…

- К сожалению, позиция многих наших региональных чиновников совершенно неправильная. Наше историческое наследие - одно из главных средств объединения народа, его консолидации, как сегодня говорят, скреп. И, кроме того, свидетельство его величия, мощи, цивилизованности. Надо сказать, что Президент РФ всегда делает всё, чтобы это подчеркнуть. Честно говоря, я не могу понять, как можно не слушать главу государства… В любой другой стране, кстати, кроме высокой духовной значимости, значимости для воспитания людей, в этих памятниках нашли бы «золотое дно». Как это происходит в той же Италии, где экономика во многом - экономика культуры. Сегодня у нас повысился уровень внутреннего туризма. И это прекрасно. Люди должны знать о собственном наследии. Это должно быть движение по углублению и развитию интереса к историческим памятникам, сохранению духовного своеобразия. Сегодня это должно быть основой нашего единства. У нас нет уже тех лозунгов, которые были, например, при коммунизме. Лозунг «Сохрани себя, сохрани своеобразие своей души» должен быть главным. И это должен понять каждый чиновник. Это должно быть критерием оценки качества его деятельности. Если мы этого не сделаем, мы не выживем. Не только из-за внешнего давления, а из-за колоссальной внутренней инертности. Любому давлению необходимо противопоставлять уверенность в собственной правоте и качестве достижений своего народа, его культуры. И у нас всё для этого есть. Почти безграничное, но сильно разрушенное наследие. Сегодня настало время совершенно нового подхода к сохранению и использованию этого наследия. Усадьбы Львова - это один из самых крупных бриллиантов российской короны. Он должен сверкать так, как он может.

ЧТО ДАЛЬШЕ

О том, что теперь предстоит сделать, «КП»-Тверь» рассказал соавтор заявки о включении львовских памятников в Список ЮНЕСКО, кандидат искусствоведения Арсений Петров.

- В первую очередь - начать работу над составлением номинационного досье памятников. Это следующий после попадания в предварительный Список ЮНЕСКО этап работы, - говорит Арсений Петров.

И если практически вся предыдущая работа была проведена силами неместных активистов - Арсения Петрова со товарищи, то тут без помощи тверских специалистов не справиться.

- Необходимо определить место написания номинационного досье. Это может быть, например, местный департамент, занимающийся культурным наследием. Или торжокский музей (Всероссийский историко-этнографический музей. - Ред.), который, по счастью, имеет федеральный статус. Или Институт культурного наследия имени Лихачёва в Москве. Но, в любом случае, этой группе придётся много работать на месте, вплотную с местными чиновниками, - считает Арсений Петров.

Для составления досье необходимо собрать рабочую группу. По требованиям ЮНЕСКО она должна включать представителей различных сфер: искусствоведов, юристов, чиновников, специалистов от туризма. Также потребуется составить пятилетний план управления архитектурными памятниками - интересная и ответственная работа.

- В случае с Торжком должен быть разработан последовательный план консервации и реставрации памятников. Благодаря статусу ЮНЕСКО область имеет право приоритетного финансирования на них из федерального центра, так что вполне посильно в ближайшие пять лет закрыть самые слабые прорехи и триумфально открыть для России ансамбль памятников, а для региона - крупнейший драйвер экономического развития. Если на то будет политическая воля, - говорит Арсений Петров.

В разговоре с «КП»-Тверь» эксперт также отметил, что эта самая политическая воля пока слаба, и создаётся ощущение, что здесь, в Тверской области, в сохранении собственного бесценного наследия и открывающихся перспективах никто серьёзно не заинтересован…