В Твери из-за велопарада 28 мая изменены маршруты автобусов

В Твери изменены маршруты автобусов 28 мая Фото: Ольга ТРОФИМОВА

28 мая в Твери, в связи с проведением велопарада "Навстречу лету-2023" перекрыты Старый и Новый волжские мосты, а также ряд улиц в Центральном и Заволжском районах.

В связи с ограничениями изменилась схема движения городских автобусных маршрутов: №6, №7, №9, №12, №15, №30, №31, №36, №41, №44, №51, №55, №56, №108, №205, №208, №154, №211, №222, №223, №228, №233 и пригородных маршрутов №104, №107, №110, №111, №114, №118, №119, №127, №128, №138, №139.

По информации "Транспорта Верхневолжья", изменения актуальны до окончания мероприятия.