В связи с велопарадом 28 мая в Твери перекроют несколько улиц, Старый и Новый мосты

Перекрытия начнутся в 9 утра. Фото: Андрей МИРЕЙКО

28 мая, в воскресенье, в Твери будут перекрыты Старый и Новый волжские мосты, а также ряд улиц в Центральном и Заволжском районах. Запрет на движение и парковку транспорта необходим, чтобы дать дорогу велопараду "Навстречу лету - 2023", который состоится в этот день.

Согласно распоряжению, опубликованному администрацией Твери, 28 мая будет нельзя проехать:

- с 9:00 и до окончания велопарада - по набережной Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Комсомольского проспекта), и по проезду у Храма Трёх Исповедников;

- с 10:30 минут и до окончания велопарада - по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда); по Комсомольскому проспекту, Новому мосту и Тверскому проспекту (на участке от улицы Советской до улицы Горького); по Старому мосту и Волжскому проезду (на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда).

Должны измениться и маршруты автобусов, которые ходят через эти участки. Временную схему движения "Транспорт Верхневолжья" ещё не опубликовал.