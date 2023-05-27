Осташков отмечает День города

Город Осташков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27 мая отмечается День города Осташкова. Столице селигерского края исполняется 652 года. О праздничной дате сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Поздравление жителям города направил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в нем, в частности, говорится: «Этот замечательный праздник объединяет всех, кто связан с селигерской землей, глубокими, идущими от самого сердца чувствами: любовью к малой Родине, особым уважением к ее прошлому, ответственностью за ее будущее. Вы заслуженно гордитесь многовековой историей края, именами выдающихся земляков, оставивших богатейшее духовное наследие, вписавших яркие страницы в летопись трудовых свершений и воинской славы нашего Отечества».

Сегодня в Осташкове праздничные торжества, в том числе: турнир по рыбной ловле, турниры по городкам, шахматам, футболу и стритболу, а также другие мероприятия.