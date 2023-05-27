В Твери освятили драмтеатр

Митрополит освящает помещения театра. Фото: Тверская епархия

В четверг, 25 мая, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий посетил Тверской академический театр драмы, встретился с руководством и служителями театра и по их просьбе совершил освящение здания. Об этом сообщает пресс-служба Тверской епархии. Освятил сцену, фойе, гримерки, подсобные помещения.

Директору театра драмы Елене Постновой митрополит передал Казанскую иконы Божией Матери. Потом была встреча с коллективом театра, театральным служащим глава митрополии подарил книгу «Добро пожаловать в Церковь», иконки.