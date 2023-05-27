На храме Георгия Победоносца в Твери установили купола и кресты

Монтаж купола. Фото: Тверская епархия

26 мая митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил накупольные кресты, купола и колокол для храма великомученика Георгия Победоносца Тверского суворовского училища. О посещении главой митрополии Тверского суворовского военного училища Министерства обороны РФ сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Напомним, на территории училища, которое теперь расположено в районе Мигалово, продолжается строительство храма, заложенного 4 октября 2022 года митрополитом Воскресенским Дионисием, управляющим делами Московской Патриархии.

Сейчас закончено возведение стен, ведутся работы над купольной частью.

Митрополит Амвросий совершил освящение накупольных крестов, куполов и колокола для храмовой звонницы. После освящения офицеры и суворовцы приложились к кресту, каждый смог позвонить в новоосвященный колокол. Затем купола и кресты были водружены на храм.

Митрополит Амвросий освятил купол. Фото: Тверская епархия