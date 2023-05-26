Школе №20 в Твери присвоят имя погибшего в ходе СВО Ивана Рыбалко

В декабре прошлого года на стену школы №20 прикрепили мемориальную доску в честь погибшего Ивана Рыбалко. Фото: администрация Пролетарского района Твери

Тверской школе №20 в Пролетарском районе города присвоят имя погибшего в ходе СВО лейтенанта Ивана Рыбалко. Такое решение принято 26 мая на заседании президиума областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Предложение поступило от руководства школы и Совета ветеранов Пролетарского района Твери.

- Сохранение памяти о героях - это наш долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась, - передала слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Иван Рыбалко родился в Твери и с первого класса учился в школе №20. Педагоги помнят его как активного ученика. С 8 класса Иван состоял в школьном военно-спортивном отряде «Орленок».

В 2021 году Иван Рыбалко с отличием окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге и был направлен для прохождения службы в Дагестан.

С первых дней принимал участие в специальной военной операции, в августе 2022 года был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Погиб в ходе СВО 22 октября 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Ивана Рыбалко в воинскими почестями похоронили 1 ноября на Дмитрово-Черкасском кладбище.

В декабре 2022 года в школе №20 была открыта мемориальная доска в честь Ивана Рыбалко.