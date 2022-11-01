Лейтенант из Твери Иван Рыбалко погиб на Донбассе в ходе СВО

В Твери простились с лейтенантом Иваном Рыбалко Фото: администрация Твери

1 ноября в Твери простились с лейтенантом Иваном Рыбалко, погибшим на Донбассе в ходе спецоперации.

Иван Рыбалко родился в Твери, учился в средней школе № 20, затем поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. В 2021 году закончил академию с красным дипломом и был направлен для прохождения службы в войсковую часть, дислоцированную в Дагестане. С первых дней принимал участие в специальной военной операции, в августе 2022 года был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш сын героически погиб, защищая Отечество от фашизма и терроризма в ходе специальной военной операции у рубежей нашей страны. Его доблесть, верность великим офицерским традициям и подлинный патриотизм навсегда внесены в летопись воинской славы России, будут жить в памяти родных и близких, товарищей по оружию. Вся Тверская область скорбит вместе с вами, - отметил глава региона.

Отпевание Ивана Рыбалко прошло в Воскресенском кафедральном соборе города Твери. Героя с воинскими почестями похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище.