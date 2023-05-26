В Твери состоится велофестиваль «Навстречу лету-2023»

Велосипедисты проедут по городу огромной колонной. Фото: Виктория ТУШКОВА

28 мая, в воскресенье, в Твери пройдёт велофестиваль «Навстречу лету-2023». Состоится велопарад: участники проследуют по городу большой велосипедной колонной. На это время в городе будут перекрыты улицы и мосты, по которым поедут велосипедисты.

Расписание и маршрут велофестиваля:

10:00 – регистрация участников и выдача номеров возле памятника Афанасию Никитину;

11:00 - 11:45 – построение колонны и велопарад по маршруту: набережная Афанасия Никитина – Старый мост – улица Советская – Тверской проспект – Новый мост – набережная Афанасия Никитина – Старый мост – Городской сад. Протяжённость маршрута составит 3,8 км.

11:45 - 12:00 – торжественное открытие фестиваля в Городском саду;

12:00 - 15:30 – спортивно-развлекательные мероприятия, велосоревнования в дисциплинах «Фигурное вождение велосипеда» (с 9 лет), «Фигурка детская» (с 5 лет), «Вело-спринт» (с 9 лет).

В горсаду также будут работать фудкорт и верёвочный парк.

Организаторы фестиваля просят тех, кто не планирует участвовать в спортивных состязаниях, захватить с собой велозамки, чтобы иметь возможность оставить своего железного коня в сторонке и не создавать толчеи.

За участие в соревнованиях победители и призёры будут награждены медалями и дипломами.

Велофестиваль проводится по инициативе Тверской областной общественной организации по развитию велосипедного движения Клуб «ВелоТверь». 5+