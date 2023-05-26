Губернатор Игорь Руденя поздравил бизнесменов Тверской области с Днём российского предпринимательства

Игорь Руденя поздравил тверских предпринимателей с профессиональным праздником. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил представителей тверского бизнес-сообщества с праздником - Днём российского предпринимательства, который празднуется 26 мая.

«Верхневолжье издавна славится энергичными, предприимчивыми людьми, которые успешно ведут свое дело, вносят значительный вклад в развитие региона и всей страны. Сегодня тверские предприниматели продолжают эти традиции. Предприятия и компании нашего региона активно решают масштабные государственные задачи импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета нашей страны, оперативно налаживают и расширяют выпуск товаров, создают новые производства и рабочие места», - говорится в поздравлени главы региона.

Игорь Руденя также подчеркнул значимость участия предпринимателей Тверской области в оказании помощи жителям новых регионов России и военнослужащим, отстаивающим национальные интересы страны.