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НовостиПроисшествия25 мая 2023 12:34

В Вышнем Волочке полиция задержала наркокурьеров

Подозреваемые арестованы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молодые люди задержаны при попытке сбыта наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

Молодые люди задержаны при попытке сбыта наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы на улице в Вышнем Волочен задержали 21-летнюю жительницу Твери и её 24-летнего приятеля. Молодые люди пытались сбыть наркотики.

В момент задержания девушка выбросила 28 свёртков с порошкообразным веществом.

По части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Фигуранты задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.