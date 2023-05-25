В Тверской области образованы Бологовский и Калининский муниципальные округа

Документы прошли два чтения в областном парламенте Фото: Законодательное Собрание Тверской области

На пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области 25 апреля приняты региональные законы об образовании Бологовского и Калининского муниципальных округов. Документы прошли два чтения.

В муниципальный округ смогут объединиться все поселения, входящие в состав районов.

Напомним, в апреле было принято решение об образовании Кувшиновского и Конаковского МО.

По мнению разработчиков законов, в каждом случае создание единого муниципального образования позволяет улучшить работу административной власти за счет формирования единого бюджета, единой муниципальной собственности, сокращения документооборота.