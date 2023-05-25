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НовостиПроисшествия25 мая 2023 12:04

Сотрудники банка в Твери убедили женщину не отдавать деньги мошенникам

Потерпевшая пыталась взять кредит, чтобы перевести деньги аферистам
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина доверилась сотрудникам банка и не стала оформлять кредит

Женщина доверилась сотрудникам банка и не стала оформлять кредит

Фото: Мария ЛЕНЦ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции обратилась 66-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит в 900 000 рублей на её имя.

Злоумышленник убедил заявительницу пойти в банк и взять кредит. Банковские работники объяснили женщине, что звонил мошенник, и посоветовали ей обратиться в полицию.

Материальный ущерб потерпевшей не причинен. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.