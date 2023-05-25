ФСБ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики в Тверской области

ФСБ предотвратила террористическую атаку в Тверской области Фото: fsb.ru

Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики в Ленинградской и Тверской областях.

Диверсию планировали спецслужбы Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы.

- Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС. Органами федеральной службы безопасности задержаны члены диверсионно-террористической группы граждане Украины Александр Майструк, 1978 г.р. (псевдоним «Механик»), и Эдуард Усатенко, 1974 г.р. (псевдоним «Макс»), объявлен в розыск гражданин Украины и России Юрий Кищак, 1963 г.р. (псевдоним «ЮБК»), находящийся в настоящее время в Бельгии, - сообщается на сайте ФСБ.

Уточняется, что диверсанты были завербованы в 2022 году, в Россию они прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь. Содействие им оказывали двое россиян. В настоящее время они тоже задержаны.

Взрывчатка поставлялась по международному каналу грузовых перевозок между Польшей и Литвой, далее через территорию Беларуси с прибытием в Ржевский округ Тверской области.

- Из тайников - изъято: 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами, - уточняют в ведомстве.

По ч. 1 ст. 281 и ч. 1 ст. 222.1 возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу и дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ.