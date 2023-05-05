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НовостиОбщество5 мая 2023 7:05

В Тверской области на опорах ЛЭП обнаружили еще шесть подозрительных элементов

О находках, похожих на взрывные устройства, сообщают телеграм-каналы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На опорах ЛЭП обнаружили подозрительные устройства

На опорах ЛЭП обнаружили подозрительные устройства

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Еще шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили на опорах ЛЭП в Тверской области недалеко от села Микшино и деревни Залазино, в Лихославльском круге 4 мая. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Teлеграм-канал "Baza".

Первые устройства были обнаружены еще 3 мая на опорах ЛЭП, а также днем 4 мая на 28 километре трассы Лихославль-Толмачи.

- Все устройства состояли из двух пакетов с неизвестным веществом внутри, со взрывателями, подсоединенными к таймеру. Устройства были окрашены серой и коричневой краской, - сообщает источник.

На месте работали сотрудники спецслужб и взрывотехники.

Силовые ведомства информацию не комментируют.