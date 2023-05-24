Общегородской фестиваль "Лето-2023" стартует в выходные в Твери Фото: администрация Твери

27 и 28 мая в Твери на набережной Степана Разина стартует общегородской фестиваль "Лето-2023".

В выходные с 10:00 до 20:00 будут работать торговые ряды и стрит-фуд зона.

В субботу в 12:00 на набережной Степана Разина состоится выступление творческой лаборатории искусствоведа Натальи Петровой. В программе примут участие преподаватели и учащиеся школ искусств.

В 15:00 начнется праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы ДК поселка Литвинки.

С 16:00 до 18:00 на набережной пройдут мастер-классы для детей по рисованию и фотографии.