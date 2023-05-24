В Тверь с гастролями приедет театр из Ростова

Ростовские артисты покажут спектакли в нашем театре драмы. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 6 по 8 июня в Твери несколько своих спектаклей представит Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. Жители и гости областной столицы смогут увидеть популярные постановки по произведениям Николая Гоголя, Александра Островского, Василия Шукшина.

Спектакли будут показаны на сцене нашего Тверского областного академического театра драмы.

6 июня запланирован показ очаровательной комедии «Женитьба» (12+) Николая Гоголя в постановке народного артиста РФ Сергея Арцыбашева.

7 июня - музыкальной сказки для детей всех возрастов «Бал для Золушки» (0+) Марии Соловьевой.

В этот же день ростовские актеры представят комедию в двух действиях «Волки и овцы» (12+) Александра Островского в постановке главного режиссера театра Геннадия Шапошникова.

Кстати, недавно этот мастер поставил в Тверском театре драмы комедию испанского классика Лопе де Веги «Дурочка». Корреспонденту "КП"-Тверь" удалось побывать на одной из репетиций.

В заключительный день гастролей, 8 июня, будет показана лирическая комедия «Заходите, раз пришли» (12+) по рассказам Василия Шукшина. Это премьера нынешнего театрального сезона Ростовского драмтеатра.

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького – один из старейших храмов Мельпомены на юге России: свою историю он отсчитывает c 23 июня 1863 года.