Я, когда в спектакле женщин не вижу, это такая тоска: Известный театральный режиссер Геннадий Шапошников готовит в Твери премьеру, где женщин будет немало

Геннадий Шапошников и часть артистов новой постановки: Виктория Козлова, Александр Крайнов, Геннадий Бабинов, Дарья Осташевская и Евгения Голубева. Фото: Александр ЖМУЛИН

Журналистов, освещающих события культурной жизни, нередко приглашают на предпоказы новых спектаклей. Про репетиции такого не скажешь. Во всяком случае - в Твери. Однако 12 мая свершилось — Областной театр драмы позвал пишущую братию на репетицию спектакля «Дурочка» по комедии испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе де Веги.

Театралам объяснять, кто он такой, не надо. Менее сведущим напомним о его пьесе «Собака на сене». В СССР был снят прекрасный фильм с Караченцовым, Боярским и Тереховой…

А вообще-то этот живший в 16-17 веках (1562-1635 г.г.) гениальный испанец умудрился написать около 2000 пьес… Сохранилось, правда, лишь свыше 400.

«Дурочку» в Твери ставит режиссер, который создал около 100 спектаклей классического репертуара в разных театрах страны, в том числе московских. В общем, режиссер к нам приехал именитый - Геннадий Шапошников.

Приехал он не в первый раз - в репертуаре Тверского театра драмы уже есть две его постановки. Это «Доходное место» Островского и «Укрощение строптивой» Шекспира.

Тверской областной театр драмы. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

«Дурочка», благодаря своей неувядающей актуальности, обошла практически все подмостки мира.

Вот и до нас добрела.

Конечно, журналистов допустили лишь на малую часть, и лишь одной репетиции. Но и это было весьма занимательно.

На сцене уже частично выстроены декорации, в которых угадываются дома с балкончиками…

Репетировали перед нами четверо артистов: Александр Крайнов (в роли Лауренсьо), Виктория Козлова (Ниса), Евгений Романов (Дуардо), Сергей Бескакотов (Фенисо). Кроме Александра Крайнова, все уже были облачены в стилизованные костюмы.

Для тех, кто не читал пьесу, ее фабула такова: «Влиятельный синьор Отавьо решает выдать обеих дочерей Нису и Финею замуж. Вот только ум и красота Нисы гаснут на фоне богатого приданого дурочки Финеи, которое она унаследовала от прозорливого дядюшки. Далее разворачиваются любовные передряги в комедийном ключе… А дурочка вроде как преображается...»

Не буду описывать репетицию в деталях. Отмечу манеру мастера-режиссера. Он оказался из тех, кто любит актерам сам показывать, поясняя, и пояснять, показывая. Задает, в общем, тон игры актерам непосредственным образом.

Эпизод репетиции. Фото: Александр ЖМУЛИН

Геннадий Шапошников то и дело вскакивал со стула и в немного вальяжной, как мне показалось, манере умудренного мастера своего дела показывал, и пояснял тут же, и отыгрывал, и направлял движения актеров.

Отрепетировав сцену, режиссер вместе с несколькими актерами спустился со сцены к нам - представителям СМИ.

На вопрос об актуальности постановки по этой пьесе ответил так:

- Почему бы не рассказать историю про то, что любовь делает чудеса. Сейчас этого актуально.

Про то, осовременена ли пьеса в его постановке, ответил так:

- Сюжет не осовременивал - я этим не занимаюсь. Я не занимаюсь деконструкцией. Мне не интересно, когда можно перенести место действия куда-то… Но при этом мы и не делаем акцент на том, чтобы ходить, правильно двигаться, кланяться, как тогда, во времена действия пьесы.

Еще Геннадий Шапошников отметил, что вызова в произведении не ищет:

- Есть текст, есть вечная проблема, как двум людям найти друг друга. У Лопе де Вега это предложено. Этот текст выдержал время.

Развивая мысль, режиссер сказал:

- У меня такое кредо - ничем не удивлять. А чем ты больше копаешь автора, тем он больше удивляет... Это простая история, она как на блюдце лежит. Вот мы и рассказываем как просто может ситуация между мужчиной и женщиной произойти. Получается, что люди обрели друг друга. Искали в другой стороне, а нашли в этой…

- А в этой истории, на ваш взгляд, есть ирония над женщиной, если взять в расчет название?

- Мне кажется, нет, - ответил режиссер.

- Мне кажется, там больше над мужчинами, - вклинился актёр Александр Крайнов.

- Я вообще считаю, женщины более сложно, чем мужчины, творцом придуманы, - продолжил Геннадий Шапошников. - Мы как бы первый образец - опытный. И в нас много несовершенного. А они более сложные. Я, когда в спектакле женщин не вижу, это такая тоска.

Под занавес, когда все уже расходились, был задан и вопрос исполнительнице главной роли той самой «дурочки» Финеи - красавице Дарье Осташевской:

- Сложно ли вам вживаться в образ?

- Не дура ли ты? - с юмором перефразировал режиссер.

- Насколько органично вы себя чувствовали? - прозвучало уточнение.

- Очень органично, - смеясь, ответила актриса.

Дарья Осташевская. Фото: Александр ЖМУЛИН

Между прочим, это уже пятая ее роль в этом сезоне.

Премьера спектакля 18 мая в 18:30. За ней ближайшие дни - 20 и 21 мая в 17:00. Возрастное ограничение: 16+