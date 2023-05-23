В Тверской области самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Ева

С января 2023 года органами ЗАГС зарегистрировано 3268 новорожденных Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области по данным органов ЗАГС с начала 2023 года заключено 1889 браков. Во Дворце бракосочетания в Твери поженились 1027 пар.

С января 2023 года органами ЗАГС Тверской области зарегистрировано 3268 новорожденных.

В Главном управлении записи актов гражданского состояния Тверской области составили рейтинг самых популярных имен детей с начала 2023 года.

Топ-имен мальчиков: Михаил (172), Артём (154), Матвей (149), Александр (131), Даниил (108) и Иван (106). Популярными именами для мальчиков также стали Елисей, Адам, Демид, Гордей, Леон, Мирослав, Ростислав, Ефим.

Топ-имен девочек: Ева (142), Варвара (126), София (115), Полина (113), Василиса (112), Виктория (101). Также зарегистрированы девочки с именами Есения, Мия, Злата, Ника, Евангелина, Милена, Алексия, Стефания, Каролина, Мелисса, Оливия, Теона, Мелания.