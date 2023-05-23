В Тверской области в 2023 году начнут ремонт дороги от Калязина до границы с Подмосковьем

В этом году запланированы ремонты свыше 630 км дорог в регионе. Фото: ПТО

В регионе в этом году начнется ремонт участка автотрассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Это дорога соединяет Верхневолжье с Московской областью, по ней проходит туристический маршрут в Калязин. Работы будут вестись по нацпроекту.

В рамках заключенного госконтракта ремонт участка от Калязина до границы с Московской областью (длина - 55 км) должны провести поэтапно - с 2023 по 2026 годы.

- Первый этап ремонта будет реализован в Калязинском районе на участке от федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» до населенных пунктов Василево и Поречье, - уточнила пресс-служба областного правительства.

На объекте отфрезеруют существующее покрытие, устроят два слоя нового асфальтобетона, отремонтируют съезды и остановочные площадки.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, всего в 2023 году в регионе планируется ремонтировать около 440 км региональных и межмуниципальных дорог, а также 197 км трасс местного значения. Подробнее о планах дорожных работ читайте далее по ссылке.