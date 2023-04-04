Объезд Торжка и свыше 630 км автотрасс: В Тверской области озвучены планы по развитию и ремонту дорог

В Верхневолжье за последние годы выросли объемы ремонта на дорогах регионального значения. Фото: ПТО

Как известно, по протяженности дорог Тверская область с 15 021 км занимает первое место в ЦФО (для сравнения: в занимающей второе место Московской области - 14 100 км, а в находящейся на третьем месте Воронежской области - 8 741 км). Как сообщили на заседании правительства региона 4 апреля, с 2016 года в Верхневолжье ремонтные работы велись на 1 910 км региональных и 909 км местных дорог, в том числе по нацпроекту.

На этот год планы также существенные.

- В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети, - объявил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя на заседании областного правительства 4 апреля. Фото: ПТО

По информации от областного Минтранса, в план дорожных работ на региональной сети включено 23 социально значимых участка, 10 крупных инфраструктурных, девять туристических и семь инвестиционных объектов, а также 20 мостовых сооружений и несколько дорог опорной сети.

Мало того, Игорь Руденя сообщил о планах по началу реализации крупного проекта - создания объезда города Торжка.

- Приняли решение начать подготовку документации для строительства объезда Торжка, - пояснил губернатор. - Это связано в том числе с тем, что в городе растет экономическая и деловая активность, а дороги в историческом центре испытывают серьезную нагрузку Планируется поэтапная реализация проекта.

Важнейший проект в Твери - строительство Западного моста. Напомним, что в проект также включены реконструкции Горбатого моста в Заволжье (он станет четырехполосным) и путепровода на Комсомольской площади.

Также в областной столице, помимо прочего, запланировано строительство дороги с путепроводом от Петербургского шоссе до улицы Паши Савельевой и капремонт участка трассы на улице Шишкова.

Среди других заметных планов - строительство развязки на трассе М-10 в Конаковском районе, транспортной хорды между трассами М-9, М-10 и М-11, подъездов к промзоне «Боровлево» и комплексу «АвтоВАЗ», ремонт дорог от Торжка до Старицы через Берново, Западная Двина - Жарковский, Сонково - Красный Холм, подъезда к Зубцову.

На ряде участков продолжатся начатые в прошлые годы работы. Они охватят 30 объектов региональных дорог общей протяженностью 243 км. К примеру, в 2023-м запланировано отремонтировать еще свыше 30 км трассы Торжок - Осташков.

Кроме того, будет продолжен ремонт территорий у Зубцовской и Торопецкой ЦРБ, больниц № 1 и 3 и роддома № 5 Твери и других больниц.

Игорь Руденя поручил ответственным ведомствам региона представить предложения по реализации аналогичного проекта по ремонту территорий у школ и колледжей области.

В программу дорожных работ 2023 года на местной (внутримуниципальной) сети автотрасс включено 256 участков и 54 двора.