В Тверской области ЕГЭ планируют сдавать свыше 5300 человек

Сдачи ЕГЭ стартуют 26 мая. Фото: Виктория ТУШКОВА

26 мая в нашем регионе, как и по всей стране, стартуют сдачи единого государственного экзамена. В Тверской области в этот раз ЕГЭ будут сдавать 5336 человек, из них 4944 - выпускники нынешнего года. Также к экзаменам допущены выпускники прошлых лет, студенты колледжей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Уточняется, что 26 мая ЕГЭ по химии планируют сдать 564 человека, по литературе – 395, по географии – 127.

Обязательные экзамены по русскому языку назначены на 29 и 30 мая, по математике (базовый и профильный уровни) – на 1 и 2 июня. 5 июня запланированы ЕГЭ по истории и физике, 8 июня – по обществознанию, 13,16 и 17 июня - по иностранным языкам, 19 и 20 июня - по информатике.

В 2023 году во всех муниципалитетах Тверской области подготовлено 56 пунктов проведения единого государственного экзамена.

К проведению экзаменов привлечены 2544 человек. Организовано их обучение на семинарах, федеральных и областных тренировочных мероприятиях, платформе Федерального центра тестирования.

Пункты проведения ЕГЭ оснащены камерами видеонаблюдения с возможностью прямой трансляции.

Как и прежде, пункты ЕГЭ оборудуют рамками металлоискателей, на местах будут дежурить сотрудники полиции.

- Никаких новых мер безопасности в этом году на ЕГЭ не предусмотрено", - ранее ответили "КП"-Тверь" в областном министерстве образования.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2023 для консультаций работает региональная «горячая линия»: +7 (4822) 34-96-08, а также «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19.

Кроме того, есть «телефон доверия ЕГЭ»: +7 (495) 104-68-38. По нему можно сообщить о нарушениях на экзаменах.

Напомним, что в прошлом году в регионе ЕГЭ сдавали 5516 человек.