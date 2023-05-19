Меры безопасности на ЕГЭ в Тверской области в 2023 году усилены не будут

Все входящие на пункт ЕГЭ проходят через рамку металлоискателя. Фото: Виктория ТУШКОВА

Основной период сдачи ЕГЭ-2023 в Тверской области, как и по всей стране, стартует уже 26 мая. Как будет обеспечиваться безопасность выпускников на пунктах ЕГЭ, выяснила "КП"-Тверь".

Судя по полученным нами ответам, по сравнению с предыдущими годами ничего не изменится. В полиции вопрос обеспечения порядка и безопасности на пунктах сдачи Единого госэкзамена держат на контроле, в работе, среди прочих, задействуют специалистов по делам несовершеннолетних.

Однако меры безопасности усилены не будут.

"Никаких новых мер безопасности в этом году на ЕГЭ не предусмотрено", - ответили "КП"-Тверь" в Министерстве образования Тверской области на соответствующий запрос.

Напомним, ежегодно пункты ЕГЭ оборудуют рамками металлоискателей, через которые пропускают всех входящих на экзаменационный пункт. Аудитории оборудуются видеокамерами.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2023 году (приложению № 2 к письму Рособрнадзора от 1 февраля 2023 г. № 04-31), пункты сдачи ЕГЭ могут быть оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи - решение о необходимости такой меры принимает государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

Добавим также (эта информация пригодится выпускникам): на экзамен, как и прежде, запрещено поносить мобильные телефоны. Кроме того нельзя иметь при себе смарт-часы и даже фитнес-браслеты. Исключение лишь одно: ребята с диагнозом "сахарный диабет" могут иметь при себе телефон для определения уровня глюкозы в крови. Но телефон всегда должен лежать на столе в зоне видимости камер и не использоваться для других целей. А диагноз должен быть подтверждён соответствующей справкой.