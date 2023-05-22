В Твери вооруженный конфликт местных жителей закончился перестрелкой

Уголовное дело рассмотрит суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее несудимого мужчины 1993 года рождения. Его обвиняют в совершении особо тяжких преступлений - убийстве, покушении на убийство, хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ, п.п. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, двое мужчин долго время враждовали. Вечером 26 февраля 2022 года для разрешения конфликта они встретились в районе улицы Брагина в Твери. Один из них привел на встречу знакомых, в том числе обвиняемого с ружьем. В ходе встречи мужчина прицельно обстрелял противников из ружья. Двое мужчин были ранены. Один погиб, а второму успели оказать медпомощь.

На месте работали правоохранительные органы. Обвиняемый был оперативно задержан. Он находится под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.