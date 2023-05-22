Делегация Тверской области отправилась с бизнес-миссией в Иран

На тверской презентации в Иране. Фото: ПТО

По поручению губернатора Игоря Рудени делегация региона участвует в масштабной бизнес-миссии в Иран. Тверскую область представляют руководители предприятий, региональных министерств экономического развития и промышленности, Торгово-промышленной палаты.

Напомним, что перспективы сотрудничества Тверской области с Ираном в марте 2021 года обсудили Игорь Руденя и Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

Наш губернатор подчеркнул тогда: регион заинтересован во взаимодействии по разным направлениям – экспорту продукции деревообработки, поставке техники для нефтегазодобычи, нефтепереработке и другим.

В первый день бизнес-миссии в Иране состоялась презентация возможностей Тверской области. Презентацию посетили около 100 представителей иранских компаний и органов власти.

Затем прошла серия деловых переговоров и встреч тверского бизнеса сферы леспрома, химической и машиностроительной отраслей с иранскими коллегами. Обсуждались сделки и возможные контракты по поставке продукции Верхневолжья на местный рынок.

Также достигнуты договоренности об установлении побратимских связей, проведении ознакомительных визитов участников турбизнеса обеих стран. Кроме того, рассмотрены возможности поставки продукции радиоэлектронной промышленности регионов Ирана для Тверской области.