Роспотребнадзор Тверской области запустил "горячую линию" по детскому отдыху Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что в регионе организована "горячая линия" по вопросам качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания, книжной продукции, а также рекомендации как выбрать организацию для детского отдыха и как правильно собрать ребенка в лагерь.

Звонки принимаются с 22 мая по 2 июня по телефонам: 8(4822) 42-28-80, 34-71-87 с 9:00 до 17:00, кроме выходных дней, а также круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).