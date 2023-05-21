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НовостиОбщество21 мая 2023 7:11

В Тверской области за сутки произошли 19 пожаров

Об этом сообщает МЧС
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
За сутки пожарным пришлось 19 раз выезжать на тушение пожаров. Фото: МЧС России

За сутки пожарным пришлось 19 раз выезжать на тушение пожаров. Фото: МЧС России

За сутки в регионе зафиксировано 19 пожаров: один природный и 18 техногенных. Таковы данные Главного управления МЧС России по Тверской области.

Сообщается, что пожарные выезжали на тушение пожаров деревню Кувшиново в Калининском районе, в поселок Савелиха в Сонковском округе, в доме на улице Лесная в Санково, Ильченко в Ржевском округе, в доме на улице Революции в Конаково, в поселке Озерки в Конаковском округе, в деревне Дорохово в Бежецком округе, в доме на улице Транспортная в Твери, на Ильинском шосссе в Кимрах, в деревне Провалино в Калязинском районе, а также на восемь возгораний мусора и один пожар в лесу.

Известно, что на пожаре в доме деревне Кувшиново Калининского района погибла женщина 1949 года рождения.