СКР начал проверку по факту гибели женщины на пожаре в деревне Кувшиново Калининского района

Следователи на месте происшествия. Коллаж: Олег ХАДАЕВ

Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели женщины на пожаре в деревне Кувшиново Калининского района. Тело женщины 1949 года рождения обнаружили пожарные в ходе борьбы с огнём.

После поступления сообщения, сотрудники СКР выехали на место происшествия и провели осмотр. Была проведена фотосъёмка, назначены необходимые экспертизы для установления точных причин пожара и смерти.