Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2023 15:20

СКР начал проверку по факту гибели женщины на пожаре в деревне Кувшиново Калининского района

Её обнаружили пожарные в ходе борьбы с огнём
Олег ХАДАЕВ
Следователи на месте происшествия. Коллаж: Олег ХАДАЕВ

Следователи на месте происшествия. Коллаж: Олег ХАДАЕВ

Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели женщины на пожаре в деревне Кувшиново Калининского района. Тело женщины 1949 года рождения обнаружили пожарные в ходе борьбы с огнём.

После поступления сообщения, сотрудники СКР выехали на место происшествия и провели осмотр. Была проведена фотосъёмка, назначены необходимые экспертизы для установления точных причин пожара и смерти.