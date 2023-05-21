В Тверской области пришлось отбуксировать теплоход «Александр Свирский»

Теплоход потерял ход из-за неисправности дизеля-генератора. Фото: Росморречфлот

В Тверской области на реке Волге 20 мая потерял ход пассажирский теплоход «Александр Свирский», который был в рейсе по маршруту «Москва – Тверь – Москва». Об этом сообщили в Росморречфлоте.

На теплоходе сломался дизель-генератор. В этот момент судно перевозило 151 пассажира. Поломка случилась в районе Иваньковского водохранилища.

Вечером теплоход на буксир взяло аварийное судно «Юрий Никитин». «Александра Свирского» отбуксировали к причалу в Конаково. Сообщается, что никто не пострадал.