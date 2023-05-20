В Конаковском районе Тверской области МЧС обнаружило очаги тления торфа

Пожарные контролируют очаги тления торфа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 20 мая 2023 года, в Объединённую диспетчерскую службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступила информация о том, что в ходе мониторинга пожароопасной обстановки, в районе СНТ «Нефтехимик» Конаковского района обнаружено два очага тления торфа.

Сейчас ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.

Напомним, в Тверской области с 18 мая по 6 июня введено ограничение на посещение лесов гражданами, в том числе въезд в них на транспортных средствах. Как сообщила пресс-служба правительства региона, эта мера вызвана высоким классом пожарной опасности из-за погодных условий.

За нарушение правил пожарной безопасности при таком режиме предусмотрены штрафы: для граждан - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.