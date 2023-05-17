В Тверской области вводится запрет на посещение лесов

В регионе временно запретили посещение лесов. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Тверской области с 18 мая по 6 июня вводится ограничение на посещение лесов гражданами, в том числе въезд в них на транспортных средствах. Как сообщила пресс-служба правитильства региона, эта мера вызвана высоким классом пожарной опасности из-за погодных условий.

Основная задача временного запрета - снизить риск природных пожаров, многие из которых возникают по вине людей.

В период действия ограничения в лесах запрещено использование открытого огня (разжигание костров, паяльных ламп, мангалов и др.), проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда. Запрещается въезд в леса автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и других транспортных средств. Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Напомним, особый противопожарный режим введен в Андреапольском, Зубцовском, Кашинском, Кимрском, Лихославльском, Пеновском, Старицком, Торопецком, Удомельском округах, Бологовском, Бежецком, Калининском, Торжокском районах.

За нарушение правил пожарной безопасности при таком режиме предусмотрены штрафы: для граждан - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

При обнаружении пожара необходимо звонить «01», «101» или «112». Сообщить о возгорании в лесу можно на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.