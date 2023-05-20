Ранее судимый житель Твери снял с чужого автомобиля аккумулятор и продал

Кражи аккумуляторов становятся распространёнными преступлениями.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
С заявлением о краже из автомобиля аккумулятора в полицию обратился 36-летний житель Твери.
Он рассказал, что припарковал свой ВАЗ возле дома, а позже обнаружил кражу. Ущерб составил 4000 рублей.
Полицейские сработали безупречно и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Твери.
Воришка вечером приметил припаркованный автомобиль. Позже он взломал его и снял аккумулятор, который, по его словам, продал неизвестным лицам. Деньги же, вырученные от сбыта краденого, потратил.
Сейчас жулик находится под подпиской о невыезде. Его ждёт суд.