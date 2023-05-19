В Твери закрыт проход по набережной Афанасия Никитина из-за благоустройства у здания УМВД

Территория у левого крыла здания УМВД перекопана. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери началось благоустройство территории у памятника полицейскому, установленного недавно около здания областного управления МВД, что на площади Мира. О памятнике и благоустройстве уже подробно писала "КП"-Тверь".

Сейчас территория у левого крыла здания УМВД перекопана, работают экскаваторы и другая техника. Проход по набережной Афанасия Никитина закрыт.

Идёт благоустройство. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

У тех, кто спускается на площадь мира со Старого моста, также могут возникнуть неудобства: перейти дорогу по зебре у здания УМВД без риска не получится. Сразу попасть на тротуар сейчас нельзя, придётся обходить место работ по проезжей части.

Рекомендуем всем желающим попасть в Заволжье по Старому мосту идти по той его стороне, что находится ниже по течению Волги.