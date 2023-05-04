В Твери на площади Мира установили памятник полицейскому

Бронзовый полицейский защищает мальчика, который кормит голубей. Фото: УМВД России по Тверской области

Утром 4 мая в Твери на площади мира, у здания областного УМВД, установили памятник полицейскому. Бронзовую скульптурную группу водрузили на смонтированный ранее гранитный постамент.

Памятник установили у левого крыла здания областного УМВД. Фото: УМВД России по Тверской области

Памятник представляет собой полицейского, который ограждает от опасности мальчика, кормящего голубей. На постаменте надпись: "Защитникам правопорядка и закона". Автор памятника - скульптор-монументалист, народный художник РФ Евгений Антонов, чьих работ немало в Твери (памятник героям-чернобыльцам, "Договор тысяч", памятник экипажу Горобца и другие).

Открыт памятник будет позднее - 5 июня, в день 305-летия российской полиции.

Откроют монумент позднее - в день юбилея российской полиции. Фото: УМВД России по Тверской области

В планах, кстати, было и благоустройство территории вокруг памятника. За бронзовой фигурой полицейского планировалось ликвидировать старый газон, а вместо него оборудовать цветник. По границе тротуара установить гранитные кубы. А вместо старой светофорной стойки - новую опору с фонарём для освещения памятника.