В Тверской области ремонтируют автодорогу от трассы М-10 до Черничено

Ведется ремонт участка дороги в 18,3 км. Фото: ПТО

В Старицком округе по нацпроекту продолжается ремонт дороги «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено.

Она связывает Старицкий, Зубцовский и Ржевский округа с федеральной трассой М-10 «Россия» и проходит параллельно дороге Р-132 «Золотое кольцо».

Согласно заключенному в 2021 году контракту всего должны отремонтировать 65 км трассы в Старицком округе и Калининском районе. Сроки - 2022 - 2024 годы.

В 2022-м работы были выполнены в Старицком округе на участке протяженностью 20,23 км. В этом году ремонт продолжен в этом же муниципалитете на участке в 18,38 км.

На данный момент на объекте выполнена расчистка полосы отвода, отфрезеровано 13 км существующего асфальтобетонного покрытия, на 9 км трассы уложен выравнивающий слой.

Последний этап ремонта дороги пройдет в 2024 году в Калининском районе.

Напомним, что всего в 2023 году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 км региональных и межмуниципальных дорог и 197 км местной сети. Об этом в начале апреля объявил губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства.