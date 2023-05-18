В 2023 году запланировано благоустроить 90 общественных территорий в 38 муниципалитетах Тверской области

В Ржеве благоустраивают привокзальную площадку. Фото: ПТО

В регионе продолжаются работы по благоустройству 90 общественных территорий и дворов в 38 округах и районах. В том числе - тех, которые в 2022-м выбрали граждане в ходе голосования по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Важно мнение жителей о том, как должна быть обустроена среда в месте их постоянного проживания, - отметил губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства.

Запланирована установка 22 детских игровых комплексов, благоустройство 11 парков, девяти скверов, двух набережных и восьми площадей, двух мемориалов и двух же спортивно-досуговых зон, преображение 21 улицы и бульвара.

К примеру, в ЗАТО Озёрном идет работа по благоустройству дворов дома №17 на улице Московской и дома №16 на улице Ленинградской. Там уже выложены плиткой тротуары, заасфальтированы проезды, обустроено новое освещение. Территория дома №13 по улице Киевская готова к асфальтированию, продолжаются земляные работы возле дома №7.

Благоустройство в ЗАТО Озерном. Фото: ПТО

В Ржеве поэтапно ведется обустройство привокзальной площадки. В 2022 году были проведены дорожные и другие виды работ, в этом году предусмотрены укладка тротуарной плитки, благоустройство, установка скамеек.

Благоустройство в Ржеве. Фото: ПТО

До конца мая открыто голосование за потенциальные объекты благоустройства в 2024 году. Оно проходит до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru.