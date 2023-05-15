19 городов и поселков, свыше 48 000 проголосовавших: Где и за какие проекты благоустройства голосуют в Тверской области

Пока в Твери большинство граждан выбирает дальнейшее благоустройство пешеходной улицы города - Трехсвятской. Фото: Виктория ТУШКОВА

В конце мая завершается голосование за предложенные общественные территории, где могут по итогам голосования провести благоустройство в 2024 году в рамках нацпроекта. Конкурс проводится во всех регионах страны. В итоге будут выделены федеральные средства на проекты, набравшие наибольшее количество голосов в муниципалитетах. В нашем регионе в этот раз на конкурс представлено 58 проектов от 19 муниципалитетов. На сегодняшний день за месяц (с 15 апреля) проголосовали свыше 48 100 местных жителей.

Мы решили посмотреть, где и как голосуют. Кстати, сделать это можно на портале https://69.gorodsreda.ru/. А также - на виджетах «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего округа или района или прямо на улице при помощи волонтеров.

Отметим, что в основном от каждого муниципалитета представлено от двух до четырех объектов. Исключение составляют Лихославльский и Спировский округа: там по одному.

Также из общей массы выбиваются Тверь и Торжок, где соответственно представлено десять и семь потенциальных объектов благоустройства.

При этом объект, за который проголосовали больше всех граждан в регионе, находится в Вышнем Волочке.

Мы составили перечень.

Бежецк. По данным на 15 мая лидирует по голосам территория у кинотеатра «Юбилейный» - 666. Всего там проголосовали почти 1700 человек.

Бологое. Абсолютный лидер с отрывом - спуск к озеру на набережной: 1190 голосов. Всего проголосовали свыше 2200 человек.

Великооктябрьский поселок (Фировский район). Лидирует «набережная пруда» - 328 голосов. Всего проголосовали свыше 360 человек.

Вышний Волочек. С огромным отрывом лидирует парк «Острова» - 4258 голосов. Нигде больше в регионе не отдали пока больше голосов за какой-либо объект. Парк этот находится на островке на реке Цна в центральной части города. Там планируется устройство видовых площадок-причалов, пешеходных дорожек, установка детской площадки. Всего в городе проголосовали свыше 4900 человек.

Жарковский. Лидирует территория на улице Советской между зданиями № 9 и № 11 - 693 голоса. Всего проголосовали свыше 770 человек.

Западная Двина - улица Ленина: 645. Всего проголосовали свыше 1050 человек.

Кимры - набережная Фадеева (3-й этап): 2062. Всего проголосовали свыше 2500 человек. Конаково - Городская площадь (ул. Энергетиков): 1847. Всего проголосовали почти 2400 человек.

Кувшиново - Комсомольский парк: 412. Всего проголосовали свыше 460 человек. Лихославльский район, поселок Калашниково - сквер на улице Ленина: 2 035. Альтернативы нет.

Нелидово - мемориальный комплекс «Вечная память» на площади Жукова: 662. Всего проголосовали свыше 1240 человек.

Осташков - площадь Свободы: 1328. Всего проголосовали свыше 1500 человек.

Ржев - сквер перед вокзалом Ржев Белорусский (Ржев-1): 2244. Всего проголосовали свыше 5000 человек.

Спирово - сквер на улице Кашарово: 549. Альтернативы нет.

Старица - городской сад: 482. Всего проголосовали почти 580 человек.

Торопец - сквер в районе реки Уклеенки и улицы Октябрьской: 1275. Всего проголосовали свыше 1330 человек.

Удомля - аллея Автодорожная: 1561. Всего проголосовали свыше 3400 человек.

И отдельно о Торжке и Твери.

Торжок. Лидирует проект устройства фонтана в парке Кирова: 1367. Также немало жителей - 1024 - проголосовало за благоустройство парка на улице Завидово. Всего в голосовании поучаствовали свыше 3670 человек.

Тверь. Тут в лидерах улица Трехсвятская (2-й этап благоустройства - от пересечения с бульваром Радищева в сторону ТЦ «Олимп»): 3684 голоса.

На втором месте - продолжение Мигаловской набережной до улицы Дальняя Пристань (это 2-й этап, 1-й этап был до улицы Евгения Пичугина): 2 532.

На третьем - улица Артюхиной (2-й этап): 1447. Предлагается после создания сквера на улице продолжить там благоустройство дворовых территорий.

Напомним, какие еще территории были заявлены на конкурс в Твери:

- береговая полоса реки Тьмаки вдоль улицы Желябова и Тверского проспекта от моста в створе Свободного переулка до ТЦ «Олимп»,

- Бобачевская роща,

- сквер на улице Бобкова за ТЦ «Тверь»,

- часть бульвара Ногина,

- набережная реки Волги от Смоленского переулка до мелькомбината,

- набережная реки Волги (Рябеевское шоссе в районе дома № 22),

- набережная реки Волги от Монастырского моста до Дворца спорта «Юбилейный».

Всего в областной столице на 15 мая проголосовали 12 590 граждан. Маловато, учитывая, что в городе живет свыше 400 000 человек.

В 2022 году в регионе в голосовании за проекты благоустройства в рамках нацпроекта приняли участие 53 622 жителя. Было поддержано 11 проектов, которые запланированы к реализации на текущий год.

В Твери в 2022-м из 18 заявленных на голосование проектов больше всего голосов - 4285 - набрала пешеходная улица Трехсвятская. Дизайн-проектом предусмотрено сделать разбивку уличного мощения по типам: зона активного перемещения пешеходов, «островки» отдыха, зоны размещения летних кафе, выставка арт-объектов, а также размещение городской мебели, элементов освещения, озеленения и информации.

Работы там уже ведутся: в конце апреля начался демонтаж существующего полотна из брусчатки.

Также победителями в областной столице тогда стали еще две территории: Мигаловская набережная (2548 голосов) и улица Хромова (1555).

К примеру, на улице Хромова в районе застройки Молодежного жилого комплекса запланировано обустройство тротуаров, зон отдыха, спортплощадок, установка детских игровых комплексов. Срок - до 12 сентября этого года. Торги проведены, подрядчик определен.