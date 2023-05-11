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НовостиОбщество11 мая 2023 18:28

У цирка в Твери название остановки написали с ошибкой

"Тверская площадь" превратилась в "Тверскую плошадь"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Название остановки написали с ошибкой

Название остановки написали с ошибкой

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери название остановки у цирка написали с ошибкой. Автобусная остановка "Тверская площадь" превратилась в "Тверскую плошадь". Букве "Ш" забыли приписать "хвостик".

Опечатку заметили местные жители. Рядом висит расписание автобусов, там ошибок нет.

Кстати, Тверская площадь - одно из туристических мест города. Она расположена в историческом центре Твери, на площади установлен памятник Салтыкову-Щедрину, фонтан. Рядом находится цирк, Тверской академический театр драмы, Городской сад, Спасо-Преображенский собор и Императорский дворец.

На площадь (улица Новоторжская) выходят улицы Брагина, Ивана Седых, бульвар Радищева, Театральный проезд.