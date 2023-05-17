В Тверской области проходит чемпионат профессионального мастерства для подростков с инвалидностью «Абилимпикс»

Победители регионального чемпионата получат возможность представить Тверскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс» Фото: ПТО

17 и 18 мая в Тверской области проходит региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». В нём принимают участие школьники и студенты с инвалидностью от 14 до 17 лет.

Чемпионат позволяет ребятам проявить себя, определиться с профессией, продемонстрировать уровень профессиональной компетенции потенциальным работодателям.

Открытие соревнований состоялось в Тверском педагогическом колледже. В первый день чемпионата состоялись соревнования по компетенциям «Малярное дело», «Администрирование баз данных», «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Бисероплетение» и других.

Состоялся круглый стол на тему «Профессиональная ориентация и развитие карьерных стратегий людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья».

18 мая определят лучших ещё в нескольких в компетенциях.

Победители регионального чемпионата получат возможность представить Тверскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве.

СПРАВКА «КП»

Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью которого является организация конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Чемпионат «Абилимпикс» - мероприятие президентской программы «Россия – страна возможностей». Он проходит в Тверской области ежегодно с 2016 года.