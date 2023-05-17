В Твери провели дезинфекцию прибрежной зоны, где были обнаружены трупы больных чаек

Больных птиц обнаружили вблизи стройплощадки на улице 2-я Красина Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям сообщает, что специалистами государственной ветслужбы обследована территория искусственного водоема, где были обнаружены трупы больных гриппом чаек.

Птиц нашли вблизи стройплощадки на улице 2-я Красина. Погибшие птицы уничтожены, проведена дезинфекция прибрежной зоны.

Государственной ветеринарной службой Тверской области проведено внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии, разработан план мероприятий по ликвидации очага заболевания, направлено представление губернатору Тверской области о наложении ограничений.

Специалисты обследовали территории в радиусе 10 км, проверили птиц в личных подсобных хозяйствах.

По данным ведомства на 16 мая, признаков заболевания не обнаружено.