В Твери чайки заболели гриппом Фото: Александр ЖМУЛИН

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели исследования патологического материала от двух чаек. Трупы птиц были обнаружены в Твери. Заявка поступила от межрегионального Управления Россельхознадзора.

- По результатам испытаний в образцах была обнаружена РНК высокопатогенного вируса гриппа А субтипа Н5, - сообщили в ведомстве.

Полученные лабораторией результаты испытаний в оперативном порядке переданы в Управление и направлены в надзорные ведомства.