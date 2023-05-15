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НовостиОбщество15 мая 2023 13:50

В Твери чайки заболели гриппом

Биологический материал птиц проверили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери чайки заболели гриппом

В Твери чайки заболели гриппом

Фото: Александр ЖМУЛИН

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели исследования патологического материала от двух чаек. Трупы птиц были обнаружены в Твери. Заявка поступила от межрегионального Управления Россельхознадзора.

- По результатам испытаний в образцах была обнаружена РНК высокопатогенного вируса гриппа А субтипа Н5, - сообщили в ведомстве.

Полученные лабораторией результаты испытаний в оперативном порядке переданы в Управление и направлены в надзорные ведомства.