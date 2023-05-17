Три лося оказались под колесами поездов за сутки в Тверской области

Три лося погибли под колесами поездов за сутки Фото: Андрей АБРАМОВ

В Тверской области поездами дальнего следования смертельно травмированы три лося.

Ночью 16 мая на 359 км перегона Леонтьево-Вышний Волочек лось оказался под колесами поезда сообщением "Санкт-Петербург-Белгород".

Вечером того же дня на 441 км станции Лихославль лось был сбит скорым поездом сообщением "Санкт-Петербург - Брянск".

Еще одного лося около полуночи 17 мая на 533 км перегона Завидово - Решетниково сбил скорый поезд сообщением "Волгоград - Санкт-Петербург".

Происшествия на график движения поездов не повлияли. По всем фактам ЛО МВД России на станции Тверь проводятся проверки.