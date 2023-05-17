Юлия Михайлюк оказалась в больнице во время путешествия
Фото: Ирина ТАРАСОВА
82-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк попала в больницу. Пенсионерка отправилась в путь от областной столицы до моря Лаптевых, но в дороге случилась неприятность.
Под Нижним в райцентре Кстово путешественница не могла пошевелить правой ногой. После ковида подводят колени. На помощь пришли работницы автозаправки.
Юлии Ивановне вызвали скорую и доставили в больницу, где провели необходимое лечение.
Сейчас уже все хорошо. Путешествие продолжается. Юлия Михайлюк держит путь на Ямал.