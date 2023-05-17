Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 7:48

Велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк попала в больницу

В пути до моря Лаптевых ее подвели колени
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Юлия Михайлюк оказалась в больнице во время путешествия

Юлия Михайлюк оказалась в больнице во время путешествия

Фото: Ирина ТАРАСОВА

82-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк попала в больницу. Пенсионерка отправилась в путь от областной столицы до моря Лаптевых, но в дороге случилась неприятность.

Под Нижним в райцентре Кстово путешественница не могла пошевелить правой ногой. После ковида подводят колени. На помощь пришли работницы автозаправки.

Юлии Ивановне вызвали скорую и доставили в больницу, где провели необходимое лечение.

Сейчас уже все хорошо. Путешествие продолжается. Юлия Михайлюк держит путь на Ямал.