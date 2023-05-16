От Твери до моря Лаптевых, несмотря на больные колени: Самая пожилая велопутешественница России 82-летняя Юлия Михайлюк снова отправилась в путь

В этом году Юлия Михайлюк отправилась к морю Лаптевых. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Железна она, несгибаемая, дай Бог здоровья ... вот уже 27 лет по весне Юлия Ивановна Михайлюк садится на свой велосипед и едет по заранее продуманному в зимнюю пору маршруту. Маршруты протяженные, непролазные местами: Магадан, Воркута, Владивосток... не каждый молодой отважится. А уж в 82 года и подавно.

Но не тут-то было, сидеть дома - не ее вовсе. В этом году традиционно никому ничего не сообщив, общественности и прессы в качестве провожатых она не любит, Юлия Ивановна снова двинулась в путь.

- Юлия Ивановна, вы где, куда путь держите? - звоню я ей.

- Уехала 27 апреля из Твери. Путь держу на Ямал ... потом, к морю Лаптевых. А я в девичестве Лаптева, как не доехать... Я все продумала: велосипедом, потом на пароме... Но сейчас я в больнице под Нижним Новгородом, сегодня выписывают, - огорошила она в трубку.

- Стоп! Как так! Почему в больнице?

Рассказывает, что под Нижним в райцентре Кстово «сдали» совсем колени. Они у неё ни к черту после ковида, уж какой год подводят. Правой ногой пошевелить не могла.

- Девочки с придорожной заправки сами «скорую» вызвали. Видимо, я вела себя неадекватно. (смеётся - Ред.) В больнице врачи прекрасные здесь меня подлечили и... снова в путь. А велосипед мой на заправке той меня дожидается. Девочки его хранят, - вера в людей и позитивное к ним отношение - это у Юлии Ивановны всегда было. Какая бы на дороге ситуация не возникла - люди помогут, хороших на свете гораздо больше, чем плохих. Оттого друзей у неё за годы путешествий по всей стране множество.

Ямал - местность знакомая Михайлюк, здесь она была в 2016 году. Расстояние от Твери до Салехарда в 4311 км преодолела тогда за 4 месяца. Со многими прекрасными людьми познакомилась, о чем в нашем с ней тогдашнем разговоре упоминала, а ещё назад они ее к себе звали, заманивали строящимися трассами, видимо, проверить решила.

«До Ямала доехала. Затем из-за бездорожья с Надыма пришлось перелететь 360 км болот на вертолете до Салехарда. Меня утешили, сказали, что дорога Надым - Салехард на этом участке будет завершена через три года, и пригласили приезжать снова. Что я могла им ответить? Какие мои годы, приеду, конечно!» - цитата из ее тогдашнего интервью.

Но, то Ямал, а ведь от Салехарда до моря Лаптевых ещё 1868 км. Держим кулачки! Желаем Юлии Ивановне удачи, здоровья, попутного ветра, поменьше большегрузов на трассе, чтоб никаких медведей по пути не встречалось. Ну, и чтоб Ямал был снова покорён!

Эти фото Юлия Михайлюк сделала в 2016 году - во время своего первого покорения Ямала. Фото: из личного архива Юлии Михайлюк

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юлия Ивановна Михайлюк по профессии педагог. Работала учителем физкультуры в школе № 7. Увлеклась велопоездками сразу же, как вышла на пенсию. С тех пор объехала всю Россию и часть объединённой Европы.

В 2009 году внесена в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница.

Все маршруты Юлии Михайлюк (начинались в Твери):

1995 год - Тамбов - Волгоград

1997 год - Майкоп

1998 год - Ессентуки, Калмыкия

1999 год - Омск, планировала доехать до Байкала, но не получилось

2000 год - Майкоп

2001 год - Одесса

2002 год - Карелия, Архангельск, Вологда

2003 год - Барнаул (на родину Шукшина)

2004 год - Севастополь

2005 год – Владивосток (к 60-летию Победы)

2006 год - Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград

2007 год - Сахалин и обратно

2008 год - Карелия, Мурманск, Архангельск, Республика Коми, Вологда, Ярославль

2009 год - Камчатка

2010 год - объехала все города-герои России, Белоруссии и Украины и города воинской славы (всего 40 городов) к 65-летию Победы

2011 год – Якутск, Владивосток и обратно

2012 год - Белоруссия, Польша, Германия, Франция и обратно. Поездка приурочена к 200-летию Бородинского сражения.

2013-2014 годы - Хабаровск, Владивосток, там зимовка и обратно через Крым

2015 год - Курильские острова и обратно через Казахстан, Узбекистан

2016 год - Ямал, Салехард и обратно

2017 год - пропустила из-за аварии и восстановления

2018 год - Норильск, а затем Хакасия

2019 год - Нарьян-Мар, Крым и обратно

2020 год - пропустила из-за пандемии коронавируса

2021 год - Магадан

2022 год - Воркута.