Сыну погибшего в ходе СВО военнослужащего Алексея Бутина вручили орден Мужества в Твери

Сыну погибшего героя Алексея Бутина вручили орден Мужества Фото: администрация Кашинского городского округа

Сыну погибшего в ходе СВО военнослужащего Алексея Бутина, Илье Бутину, вручили Орден Мужества. Награду сыну героя 12 мая передал военный комиссар Тверской области Игорь Янин.

- Алексей Бутин погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден посмертно, - сообщает администрация Кашинского городского округа.

Алексей родился и вырос в Кашине. Учился в школе №1, затем поступил в Кашинский аграрный техникум, служил в армии. В зону СВО пошел добровольцем. Прощание с героем состоялось 22 ноября 2022 года.