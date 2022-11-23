В Кашине простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим из Тверской области Алексеем Бутиным

В Кашине простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Бутиным Фото: администрация Кашинского городского округа

22 ноября в Кашине простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Алексеем Бутиным. Траурная церемония прошла городском Доме культуры.

- Алексей родился и вырос в Кашине. Учился в школе №1, затем поступил в Кашинский аграрный техникум, служил в армии. В зону СВО пошел добровольцем и погиб при выполнении боевых задач. Проститься с погибшим пришли горожане, друзья, близкие, учителя, однокурсники, - сообщила администрация Кашинского городского округа.

Алексея Бутина похоронили с воинскими почестями на Нововоздвиженском кладбище в воинском секторе.

Администрация Кашинского городского округа и Кашинская городская Дума выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.