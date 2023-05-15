В Тверской области мужчина за два часа обокрал четыре магазина

Мужчина обокрал четыре магазина Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию поступили заявления от сотрудников четырёх супермаркетов в Торопце. Заявители сообщили, что в течение двух часов из торговых залов были похищены упаковки с жевательной резинкой. Ущерб составил 12 000 рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили как посетитель магазинов прячет упаковки в карманы и под одежду.

50-летний неработающий ранее судимый житель Московской области был задержан участковыми уполномоченными полиции в Андреаполе.

По статье "Кража" на него завели уголовное дело.