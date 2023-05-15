В Тверском суворовском училище начался фестиваль «Старт в науку-2023»

На церемонии открытия суворовцы дали волю эмоциям. Фото: ПТО

15 мая в Тверском суворовском училище открылся VIII Международный фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку-2023». Как сообщила пресс-служба правительства региона, в нем участвуют кадеты, суворовцы и нахимовцы.

Напутствие участникам фестиваля направил Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

- Обладая необходимой творческой энергией и смелой инициативой, вы продемонстрировали незаурядные способности в сфере прикладных исследований, создании перспективных образцов техники. Уже сейчас вы вносите важный вклад в развитие отечественной инженерной мысли, укрепление международного научного сотрудничества. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом и будете инициировать новые идеи, заглядывать за пределы досягаемого и опережать время, - отмечено в обращении Сергея Шойгу.

- Желаю всем участникам фестиваля успешного старта в науку, дружеского общения и ярких впечатлений от пребывания на тверской земле, - обратился к организаторам, участниками и гостям фестиваля губернатор Игорь Руденя.

В день старта фестиваля на территории суворовского училища торжественно открыли стелу с символикой «Старта в науку-2023».

В честь старта фестиваля открыли специальную стелу. Фото: ПТО

Для участия в фестивале в Тверь прибыли команды из 32 училищ Министерства обороны России, а также из Минского суворовского военного училища Республики Беларусь и Киргизского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова.

В первый день на фестивале заявлено пять научных секций - «Физико-математические науки», «Технические науки», «Естественнонаучные дисциплины», «Исторические и общественные науки» и «Филологические науки».

Кроме того, участник представят собственные разработки по применению беспилотников, научно-технические проекты, в числе которых действующие образцы транспортной, самоходной и спортивной техники: самолеты, суда, ракеты, автомодели.

По итогам будут отобраны лучшие проекты, а их создатели получат сертификаты на участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».